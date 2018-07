Polat esnafları ziyaret etti

Her yönü ile gelişen bir Malatya için, durmadan çalıştıklarını ifade eden Başkan Polat, “Her fırsatta esnafımızı dinleyip onların sorunlarına çözümler üretiyoruz, esnafımız, kendisini ziyarete eden, talep ve sıkıntılarını dinleyen bir belediye başkanı görmek istiyor, bizler de esnafımızın her zaman yanında oluyoruz. Esnafımızın en küçük sorununu bile en kısa sürede çözüme kavuşması için birimlerimize talimat veriyoruz” şeklinde konuştu. Her fırsatta, esnaf ziyaretlerinde bulunacağını ifade eden Başkan Polat, “Yapacağımız çalışmaları esnafımızla beraber istişare edip ortak hareket edeceğiz. Bizler, hemşehrilerimizle birlikte yürümek, onlarla geleceğin Malatya’sını hep birlikte inşa etmek istiyoruz. Görev sınırları içerisinde, gidilmedik yer, ziyaret edilmedik kimse bırakmayacağız, esnafımızı önemsiyoruz onlarla bir araya gelmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Başkan Polat, Beydağı Geçici Eğitim Merkezi öğrencilerinin Malatya Park AVM’de açtığı sergiyi de ziyaret etti. Sivil Toplum Kuruluşlarının organizasyonlarına katılmaya büyük özen gösteren Başkan Polat, sergi ile ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Öğrencilerle beraber resim sergisini gezen Başkan Polat, “15 Temmuz destanı Türk tarihine altın harflerle yazıldı. Gençlerimiz, çocuklarımız 15 Temmuzu unutmadı, unutturmayacaklar da. Çok anlamlı bir sergi olmuş, herkes bu sergiyi gelip görmeli. Çocuklarımız, geleceğimiz. Cumhuriyetimizin ve vatanımızın yegane koruyucuları, bu milletin çocukları tıpkı Çanakkale’de savaşan küçük zabit dedeleri gibi öyle bir destan yazdılar ki, asla unutulmayacaklar. 15 Temmuz’da Şehit ve Gazi unvanlı ile şereflenenler arasında koca yürekli çocuklarımız da vardı. Böylesi anlamı büyük bir sergi için bütün öğrencilerimizi kutluyor, bu sergi vesilesiyle, 15 Temmuz Şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” diye konuştu.