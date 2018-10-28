Polat genç sporcularla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında Malatya'da amatör spor kulüplerinden sporcu ve hocaları ile söyleşi programında bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleştirilen söyleşi programına amatör spor kulüp sporcuları yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi hizmet ve yatırımları hakkında bilgiler aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yaklaşık iki saat süren programda gençlerden gelen soruları da cevapladı. Gençlerde düşünce ve fikirlerini Başkan Polat ile paylaştı.

Söyleşi programına geçilmeden genç sporcular birbirinden güzel gösteriler yaparak branşlarında ne kadar başarılı olduklarını gösterdiler. Gösteri sonrası Türk Bayrağı açarak büyük alkış aldı.

Söyleşi programı öncesinde kısa bir selamlama konuşması yapan Kent konseyi Genel sekreteri Necati Çobanoğlu, amatör spor kulüplerine vermiş olduğu destekten ve her zaman sporcunun yanında olmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkür etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, konuşmasına başlamadan önce, Tunceli'de sürdürülen terör operasyonları sırasında olumsuz hava şartları nedeniyle donarak hayatlarını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Asım Türker ve Ferruh Dikmen'e Allah'tan rahmet ailelerine ve yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin projeleri, hizmetleri ve yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Polat, “Spor sadece bedenin sağlıklı olması için yapılmıyor. Aynı zamanda akıl ve ruh sağlığı açısından da çok önemli. Malatyamızda sporun gelişmesi ve daha fazla gencimizin spora yönelmesini sağlamak için amatör spor kulüplerimize her zaman destek olduk ve bundan sonrada destek olmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak birçok branşta gençlerimizi spor hizmeti vermekteyiz. Bunun yanında bütün Malatyalıların ortak paydası olan Yeni Malatya sporumuzun da süper ligde kalıcı olması için Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz” dedi.

Malatya'nın genç sporcuları ile bir arada olmak, onlarla sohbet etmenin çok güzel olduğunu belirten Polat, “Sporcu kardeşlerimizin ne kadar başarılı olduklarını yapmış oldukları gösteri ile de görmüş olduk. Genç sporcularımız bizim her şeyimiz. En büyük kazancımız bu çocuklarımızın başarılarıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak her kesimden insanımızın sporla ilgilenmesi için çalışmalar yapmaktayız. Engelli kardeşlerimizin de spor yapma imkanı bulabilmeleri için çalışmalar yapmaktayız. Bu çocuklarımızın yetişmesinde emeği olan bütün hocalarımızı kutluyorum. Memleket Emektir diyoruz. Malatyamızın gelişmesi için emek veren, çocuklarımızın gelişimi için emek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat daha sonra hocalardan ve sporculardan gelen soruları cevaplandırdı.