Polat, Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanını ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın inceleme gezisine, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım ve Tarımsal Hizmetleri Dairesi Başkanı Hilmi Öksüztepe ile şube müdürleri de eşlik etti. Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanını gezerek, bilgiler alan Başkan Polat, Malatya’ya yakışır, modern bir barınağın olduğunu vurguladı. Merkez içerisindeki ameliyathane, müşahede odaları, kısırlaştırma merkezi gibi üniteleri de gezen Başkan Polat, "Hayvan barınağımız Malatya’mıza ve belediyemize yakışır modern bir barınak. Battalgazi ve Yeşilyurt başta olmak üzere diğer kırsal ilçelerimizden getirilen bakıma muhtaç hayvanlar, burada gerekli tedavi ve bakımlarının yapılmasının ardından doğal yaşam alanlarına bırakılmaktadır. Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı ile şehrimizdeki sahipsiz hayvanların belli bir düzeni sağlanıyor. Ayrıca bahçesi olan vatandaşlarımız da buraya gelerek ücretsiz bir şekilde hayvan sahibi olabiliyor. Bu da Malatya’mızın kalitesini gösteriyor. Vatandaşlarımız mutlaka gelip burayı ziyaret etsinler. Buranın bazı eksikleri var, onları da tamamlayarak, örnek bir barınak haline getireceğiz. Buraya emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.