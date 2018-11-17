AK Parti'den Yeşilyurt Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıklayan Mahmut Polat, “Kazanan Yeşilyurt olacak” dedi.

31 Mart 2019'ta yapılacak yerel yönetimler seçimleri öncesi Malatya'da Yeşilyurt Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıklayan Mahmut Polat, seçim çalışmaları kapsamında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, Mahmut Polat'a aday adaylığı sürecinin hayırlı olması temennisinde bulunarak “Memleketimiz ve kadim Yeşilyurt için hayırlı olanın olmasını diliyorum. Bu süreçte AK Parti'mizin Yeşilyurt için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkan Aday Adayı Mahmut Polat ise misafirperverliklerinin yanı sıra içten ve samimi muhabbetlerinden dolayı Başkan Çınar'a teşekkür ederek, seçim sürecinin tüm aday adaylarına hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.

Çalışmalarına erkenden start veren Yeşilyurt Belediye Başkan Aday Adayı Polat, mevcut Başkan Çınar ile birliktelik duygusunu vurgulayarak ”Ssonuç ne olursa olsun kazananın Yeşilyurt olacaktır” diye konuştu.