Polat Levhalama Atölyesinde incelemelerde bulundu

Beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, bazı daire başkanları ve şube müdürler ile birlikte Levhalama atölyesinde incelemelerde bulunan Başkan Polat, yol güvenliği bakımından levhalama çalışmalarının önemine değindi.

Malatya’nın dört bir yanında trafik ve yön bilgilendirme levhalama çalışmalarının yapıldığını belirten Başkan Polat, “Büyükşehir Belediyemiz Malatyamızın dört bir tarafında, çok güzel bir şekilde levhalama çalışmaları yapıyorlar. Özellikle de kırsal mahallelerimizin yol yönünü ve uzaklıklarını belirten yön bilgilendirme levhalarının dikimi yapılıyor. Yapılan bu çalışmalar sayesinde de Malatya’mızın dört bir yanında Büyükşehir Belediyemizin imzasını görmüş oluyoruz. Şu anda eksik olan Pütürge ve Doğanyol ilçelerimize gerekli levhaları gönderdik. Arkadaşlarımız her iki ilçemizde levhalama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar” ifadelerini kullandı.

Levhalama çalışmalarının şehir için ayrı bir kalite getirdiğini ifade eden Başkan Polat, “Çünkü bu hayat standardını, bakış açısını, aslında felsefesini geliştiriyor. Sadece yön levhalarını değil, şehir içerisindeki birçok trafik levhalarını da arkadaşlarımız yapıyorlar. İşte okul önlerine kasis yapılması, engelli yol çalışmaları, engelli park alanları gibi birçok trafik işaret levhalarını burada yaparak, şehrimizin dört bir tarafına yerleştiriyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar ile de ulaşım hizmetlerinin daha güvenli ve kaliteli bir şekilde yapılmasına destek veriyor, katkı sunmuş oluyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.