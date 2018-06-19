Polat, MOTAŞ personeli ile bir araya geldi

Belediye yatırımlarını yerinde inceleyerek bilgiler alan Başkan Polat, aynı zamanda personel ve vatandaşları da ziyaret ederek istişarelerde bulunuyor. Başkan Polat, bu kapsamda, otobüsler sefere çıkmadan önce MOTAŞ personeli ile sabah kahvaltıda bir araya gelerek personelin sorun ve önerilerini dinledi. Yeşiltepe bölgesi Otopark alanında düzenlenen kahvaltıya, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı ile MOTAŞ’a ait otobüs şoförleri katıldı. Kahvaltıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Belediye otobüs şoförlerinin zor bir görev yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Malatya’ya ve insanlara hizmet etmek bizler için büyük bir şereftir. Başta şahsım olmak üzere tüm çalışanlarımızla birlikte bu şerefi yaşıyoruz. Her birim gibi MOTAŞ personelimiz de zor bir görev yapıyorlar. Gece gündüz demeden fedakârca çalışıyorlar. Bu gayretli ve fedakar çalışmalarından dolayı bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kendilerine kazasız, belasız günler diliyorum.”

Yeşiltepe bölgesi Otopark alanında düzenlenen kahvaltıya katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ise yaptığı selamlaşma konuşmasında insanlara hizmet etmenin kutsal bir görev olduğunu belirterek, programdan dolayı Başkan Polat’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve beraberindekiler daha sonra Yaş Sebze ve Meyve Hali’ndeki esnafları ziyaret ederek, esnafının sorun ve sıkıntılarını dinledi. Başkan Polat, meyve ve sebze komisyonculuğu yapan hal esnafının istek ve önerilerini dinledikten sonra Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman esnafların yanında olduklarını vurguladı ve sorunların çözümü konusunda ne gerekiyorsa yapılacağını kaydederek, yoğun ilgileri ve ikramları için hal esnafına teşekkür etti.

Başkan Polat, Yaş Sebze ve Meyve Hali’ndeki esnaf ziyaretinin ardından, Hayvan Pazarını da ziyaret ederek, esnaflarla sohbet etti.

Hayvan Pazarı esnafının çayını içip alışveriş heyecanlarına ortak olan Başkan Polat, pazar esnafının istek ve taleplerini dinledi. Hayvan pazarı esnafı, pazar alanında yapılan düzenleme ve hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.