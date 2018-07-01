Polat muhtarlarla bir araya geldi

Nikah Sarayında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Şahin, MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç, Kayısı Kent Yeşilyurt ve Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Erdal Yağlıca, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ile Mahalle Muhtarları katıldı.

Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç yemekte kısa bir konuşma yaparak Malatya için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Malatya’nın sorunlarının ortak akılla çözüleceğini vurgulayan Ortaç, “Büyükşehir Belediye Başkanımız muhtarlarımızla istişare ederek mahalle sorunlarını dinleyip çözüm üretiyor. Bizleri böyle güzel bir organizasyon ile bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Battalgazi bölgesi mahalle muhtarlarını bir araya getirdiği içen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür eden AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder ise, “Battalgazi bölgemizdeki muhtarlarımızla bir araya gelip sohbet ve dertleşme imkanı bulduk. Bundan sonraki süreçte de sık sık bir araya gelerek mahallelerimizin sıkıntı ve sorunlarını konuşacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Malatya’ya güzel hizmetler yapacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya genelindeki hizmetlerin artarak devam edeceğini belirten Başkan Polat, “Ülke olarak çok önemli bir seçim atmosferi yaşadık. Malatya her zamanki kadirşinaslığını bu seçimde de gösterdi ve Cumhurbaşkanımızı yüzde 70 gibi bir oyla seçti. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu toplantının asıl amacı muhtarlarımız ile dertleşmek, mahallelerimizin sorun ve sıkıntılarını dinlemektir. Büyükşehir Belediyesi olarak bundan sonra Malatya genelinde hizmet hızımızı artıracağız. Belediye olarak yol açma çalışmalarına ve var olan yolların da kalitesinin yükseltilmesine ayrı bir önem veriyoruz. Battalgazi bölgemizde yeni cazibe merkezleri oluşturacağız. Dengeli büyümeyi sağlamak çok önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin genelini düşünerek projeler üretiyoruz. Şehrin öncelikleri ile ilgili projeler üretiyoruz. Davetimize icabet ettiğiniz için bütün muhtarlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.