Polat, Şire Pazarı esnafıyla bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra Daire Başkanları ve ilgili şube müdürlerinin katıldığı ziyarette Şire Pazarı esnafları ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, esnaflara ve vatandaşlara göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman esnaf ve vatandaşların yanında olduklarını beliren Başkan Polat, “Belediye olarak vatandaşlarımız ve esnaflarımızın sorunlarını ve taleplerini almak, bu sorun ve taleplere cevap vermek bizim görevlerimizdendir. Bize iletilen sorunların en kısa sürede çözümü için ilgili Daire Başkanlıklarımız ve Şube Müdürlerimiz yoğun bir çaba içerisindeler. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın yanında olacağız” diye konuştu.