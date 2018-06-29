Polat, Şire Pazarı Esnafıyla bir araya geldi

Şire Pazarında gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkan Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra AK Partiden Malatya Milletvekili seçilen Ahmet Çakır, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile site esnafları katıldı. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan,” Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde çok önemli yatırımlara ve hizmetlere imza attan Ahmet Çakır’ın bundan sonrada Malatya’ya yapılacak hizmet ve yatırımlara destek olacağına inanıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldığı günden itibaren çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Hacı Uğur Polat’ın Yeşilyurt için ürettiği güzel yatırımları Malatya içinde üretecektir. Hizmet çıtasını daha yukarılara taşıyacaktır. Malatya’da yerel yönetimlerin yapmış olduğu çalışmalar dışarıdan gelen misafirlerimiz tarafından hayranlıkla izlenmekte” ifadelerine yer verdi. Şire Pazarı esnafları ile bir arada olanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Amacımız Malatya’yı daha yaşanabilir, insanların mutlu ve huzurlu yaşadığı bir şehir haline getirmek. Her fırsatta esnaflarımızla, vatandaşlarımızla bir araya gelerek Malatya için istişarelerde bulunuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığını devraldığımız günden itibaren hizmet çıtasını daha yukarılara taşımanın gayreti içerisinde olduk. Malatya bölgesinde birçok ilden hizmet olarak çok daha ileride. İlçe Belediye Başkanlarımız ile birlikte milletimize daha iyi hizmet üretmenin gayreti içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan’a kendilerini esnafla bir araya getirdiği için teşekkür eden AK Partiden Milletvekili seçilen Ahmet Çakır ise, “Bizler esnafımızın içinden geldiğimizden dolayı esnafımızın ve Malatya’mızın beklentilerini ve sorunlarını yakinen biliyoruz. Bir şehrin gelişmesi, büyümesi ve ekonominin canlanması esnafımızı direkt ilgilendirmektedir. Elimizden geldiği kadarıyla bundan sonraki süreçte de sizlere hizmet etmeye gayret edeceğiz” diye konuştu.