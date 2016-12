Polat, şube başkanlarıyla bir araya geldi

Türk-İş, Demiryolu-İş, Yol-İş-Tarım-İş, Kooparatif-İş ve Sağlık İş Sendikasının Malatya Şube Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ziyaret ederek Dünya, Türkiye ve Malatya’daki son gelişmeler üzerine fikir alış verişinde bulundu.

“Başkanımızın halkla diyalogu ve hizmetlerinden son derece memnunuz”

Ziyarete katılan tüm sendika temsilcileri adına açıklamalarda bulunan Demiryolu-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nurettin Öndeş, Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın halkla kurduğu diyalog ve iletişimin yanı sıra hizmetlerinden son derece memnun olduklarını söyledi.

Malatya’da faaliyetlerini sürdüren sendikaların il temsilcileri olarak ortaklaşa yaptıkları toplantılarda belediye, kurum ve kuruluş başkanlarını ziyaret etme kararı aldıklarını ifade eden Öndeş, “Ziyaretlerimizde fikir alış verişinde bulunuyoruz. Bu tür görüşmelerin amacı, iletişim kanallarını sürekli açık tutup, eksikler varsa bunları konuşarak çözüm yollarını devreye koymaktır. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat’ta istişare ve bu tür görüşmelere çok açık, bizi ağırladığı için tüm sendika başkanları ve üyeleri adına teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımızın halkla olan diyalogları, yerel belediyecilik anlamında çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bizlerde üyelerimizle yaptığımız toplantılarımızda ortaya çıkan talepleri ve istekleri kendisine ileteceğiz” şeklinde konuştu.

Polat, “Yeşilyurt’u ortak akıl anlayışıyla yönetiyoruz”

Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm hizmet ve yatırımlarını ‘ortak akıl’ çerçevesinde uyguladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, kurum ve kuruluşların istişare içerisinde olmasının her açıdan faydalı olduğunu ifade etti.

İstişare, ziyaret ve sohbetlerin İslam Dini başta olmak üzere kültürel medeniyetlerinin temelini oluşturduğuna dikkat çeken Polat, “Malatya’da faaliyetlerine devam eden sendikalarımızın başkanlarını ve üyelerini belediyemizde ağırladığımız için çok mutluyuz, bu tür ziyaretler verimli sonuçlar doğuruyor. Kurumlar ve kişilerin birbirini ziyaret etmesi, istişarelerde bulunması halka hizmet yolunda olanların ufuklarını açar, yeni düşüncelerin ve fikirlerin ortaya çıkmasına vesile oluyor. Bu açıdan bizler bu tür ziyaretleri önemsiyoruz. Yaşadığımız dönem itibariyle görüş alış verişleri içinde olmamız daha da önemli” dedi.

Polat, “Toplumun tüm katmanları bu zor günlerde bir ve beraber olmalı”

Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini, bu dönemde toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesinin büyük önem taşıdığını sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Polat, “ Gezi olaylarından itibaren ülkemiz birlik ve beraberlik ortamına çok daha fazla ihtiyaç duyuyor. Her zaman birlik ve beraberliğimiz önemlidir, ama şu anda ülkemize dört bir taraftan saldırı var, bir nevi Kurtuluş Savaşındaki atmosferi yaşıyoruz. Bu süreçte bir ve beraber hareket etmemiz ülkemizin menfaatleri açısından büyük önem taşıyor. Ülkemizin birliğine ve dirliğine sahip çıkan tüm yetkili isimlerin dayanışma içerisinde olmaları ülkemizin gelişimi, ilerlemesi adına önem taşımaktadır. İletişim kapılarının sürekli açık olmasına titiz davranıyoruz, Yeşilyurt Belediyesinin kapısı vatanını, milletini, dinini, bayrağını, mukaddesatını, manevi değerlerini seven koruyan herkese sonuna kadar açıktır” diye konuştu.