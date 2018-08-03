Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 15:45

Polat Yeşilçam Caddesindeki çalışmaları inceledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilçam Caddesinin devamı olan ve Tandoğan Mahallesini Göztepe Mahallesine bağlayan 700 metrelik yolda değişim, dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapıyor.

Polat Yeşilçam Caddesindeki çalışmaları inceledi

03 Ağustos 2018 15:45


Kuzey Kuşak Yolunun önemli arterlerinden biri olan bu hat, Yeşilçam Caddesine bağlanıyor. Göztepe ve Tandoğan mahallelerini birleştiren yolda ilk olarak altyapı çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, düzenleme çalışmaları kapsamında yolda kaldırım, cep otoparklar ve bisiklet yolları yapıyor. Aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmalarının da yapılacağı yol, yakın zaman içerisinde hizmete girecek.


Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geziye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılarından Sinan Çeçen de katıldı.


2018 yılı içerisinde 21 caddeyi prestij caddeye dönüştüreceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilçam Caddesinin devamı olan 700 metrelik hatta 14 metre genişliğinde yol, 2.5 metre genişliğinde cep otoparklar, 1.2 metre genişliğinde çift taraflı bisiklet yolu ve kaldırımlar yapacaklarını söyledi.


Ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmalarının da yapılacağını ifade eden Polat, “Tandoğan ve Göztepe Mahallelerimizi birleştiren yolumuz Kuzey Kuşak Yolunun önemli bir parçası. Yeşilçam Caddemizdeki çalışmaları tamamladık. Yeni yüzüyle hemşehrilerimize hizmet veriyor. Hemen devamını da tamamlayarak yakın zamanda hizmet verir hale getireceğiz. Bulunduğumuz bölge hızla gelişiyor. Bu gelişime paralel olarak, ihtiyaçları hemen gideriyoruz. Cadde ve sokaklarımızı Malatya’ya yakışır hale getiriyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç