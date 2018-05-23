Polat’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

Ziyarette bir konuşma yapan oda başkanı İnce, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilenin Hacı Uğur Polat Başkanımıza başarılar diliyorum. Bizlerin minibüsçüler ve servisçiler olarak sorunlarımız var. Başkanımıza bu konuyla ilgili dosyayı teslim ediyoruz. Kendisinden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Malatyamızın sorunlarını biliyoruz, hep birlikte çözüm bulacağız. Minibüs esnafı çilekeş esnaftır, çok zor şatlar altında çalışan, mesaisi olmayan kardeşlerimizdir. Mesut İnce genç bir Başkan. Odamızla sürekli diyalog ve istişare içindeyiz. 15 Temmuz darbe kalkışmasında ilk harekete geçen kardeşlerimizden biri de minibüsçü ve servisçi esnaflarımızdır. O gün vatandaşlarımızı meydanlara taşıdılar, o gün o direniş olmasaydı Suriye gibi olurduk. Ben bu vesile ile kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.