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13 Haziran 2018 16:17

Polat’ın Ramazan Bayramı mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Polat’ın Ramazan Bayramı mesajı

13 Haziran 2018 16:17


11 ayın sultanı, rahmet, merhamet, bereket, birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayını bitirerek, coşkuyla, sevgiyle ve muhabbetle kucaklaşacağımız bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Polat mesajında, “Başta Malatyalı hemşehrilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, bu mübarek günlerin birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize vesile olmasını diliyorum. Sabır, şükür, paylaşma, yardımlaşma, dua ve ibadetlerle idrak ettiğimiz Mübarek Ramazan ayının akabinde bayram yapıyoruz. Ramazan bayramı; oruç mükafatının, dayanışma ve yardımlaşma hissiyatının, hatır sorma ve gönül alma hasletlerinin önemli bir kaynağıdır. Bayramlaşmada sadece eller tutulmayacak, aynı zamanda kırılan kalpler onarılacak, incinen birlik ve beraberlik duyguları helalleşecektir. Çocuklar sevindirilecek, büyükler hürmetle ziyaret edilecektir. Bu bayramda dargınlıklar son bulmalı; sevgi, muhabbet ve coşku iklimi her şeye rağmen hakim olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle dünyanın değişik bölgelerinde akan Müslüman kanlarının son bulmasını, millet olarak birlik ve beraberliğimizi daim kılmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyor; ailelerimize, çocuklarımıza, torunlarımıza, büyüklerimize sağlık ve sıhhat içerisinde nice bayramlar temenni ediyorum” diye konuştu.




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