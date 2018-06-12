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12 Haziran 2018 17:45

Polat’ın seçim ziyaretleri

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Sağlık Caddesi ve Salı Pazarı esnafını ziyaret etti.

Polat’ın seçim ziyaretleri

12 Haziran 2018 17:45


Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Polat, "Teşkilatımız ve Büyükşehir Belediyesi’ndeki arkadaşlarımızla birlikte Salı Pazarı’nı ziyaret ettik. Esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik, sohbet ettik" dedi. AK belediyeciliğin milletle hemhal olmak olduğunu dile getiren Polat, "AK Parti’de siyaset yapma millete hizmetkar olmaktır. Bu yönüyle ak davanın bütün mensupları mahalle başkanından il başkanına, milletvekillerinden belediye başkanına kadar bu milletle iç içe olur. Bu yönüyle seçim atmosferi çerçevesinde Malatya’nın dört bir yanında sahadayız. Milletvekillerimiz, aday arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız ile Malatya’nın her noktasını adımlıyoruz. Her noktadaki sorun, sıkıntı ile hemhal olup, milletimizle diyalog içerisinde süreç devam ediyor" şeklinde konuştu.


Başkan Polat, Malatya’nın AK Partiye çok ciddi bir teveccühünün olduğunu kaydederek, "AK Parti’miz kurulduğu günden bugüne bu desteği hiç esirgemedi. Sahada gördüğümüz yine 24 Haziran’da da Malatyalı hemşehrilerimiz hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliğinde AK Partimize çok büyük bir destek verecek. Biz, durmak yok yola devam diyoruz. Yaparsa yine AK Parti yapar. Vakit, Malatya vakti" diye konuştu.




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