Polat’tan bayram ziyaretleri

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın Şehitlik, MİAD Sevgi Evleri ile Huzurevi ziyaretlerine, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca eşlik etti. İlk olarak Şehitliği ziyaret eden Başkan Polat, “Şehitlerimiz yolumuzu aydınlatan al bayrağımıza rengini veren kahramanlardır. Rabbim şehadetlerini kabul eylesin. Bu vatan hiçbir zaman esaret altında olmamıştır. Her türlü saldırıya karşı direnmiş, ayakta durmuştur. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe hiçbir güç bizi yıkamaz. Bu vesile ile başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere bütün Malatyalı hemşehrilerimin bayramlarını tebrik ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve beraberindeki heyet daha sonra sırasıyla MİAD Sevgi Evleri ile Huzurevi’ni ziyaret etti.

Çocuklarla bayramlaştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve beraberindeki heyeti MİAD Sevgi Evleri ile Huzurevim’de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut karşıladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve beraberindeki heyet MİAD sevgi evlerinde kalan çocukları ziyaret ederek çocuklarla sohbet edip çeşitli hediyeler dağıttılar.

MİAD Sevgi Evlerinde kalan çocukları ziyaretin ardından Huzurevi’ne geçen heyet burada da yaşlılara karanfil ve çeşitli hediyeler dağıtırken yaşlılarla yakından ilgilenerek sohbet etti.