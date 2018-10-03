Polat'tan Eğin Mahallesine ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Akçadağ ilçesine bağlı Eğin Mahallesi'nde incelemelerde bulunup, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Malatya'nın sorunlarının çözümü noktasında kamu kurum ve kuruluş toplantıları, STK ziyaretleri, esnaf gezileri, mahalle toplantılarını periyodik bir şekilde yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Eğin Mahallesi'ni ziyaret etti. Geziye Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, AK Parti ilçe Başkanı Arif Tutal, Eğin Mahalle Muhtarı Hakan Akbulut, bazı daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Muhtar Hakan Akbulut, “Başkanımız bizleri ziyaret ederek köyümüzün sorunlarını dinlediler. Sorunlarımızı çözüme kavuşturacaklarına inanıyoruz” dedi.

Eğin Mahallesinin acil sorunlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından geçmişte çözüldüğünü hatırlatan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ise, “Eğin mahallemizde belediyemizin arazileri var. Bu arazilerden birine kültür merkezi yapmak istiyoruz. Mahalle sakinlerimiz aynı zamanda spora çok düşkünler. Spor salonu istekleri var. Bunları görüşüp değerlendireceğiz. Başka eksiklerimiz de var. Bunların çözümü için Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ile istişarelerde bulunacağız” ifadelerini kullandı.

Eğin Mahallesi'nin ihtiyaçlarını yerinde gördüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da, “Eğin Mahallemiz Ankara yolu üzerine kurulmuş güzel bir mahallemiz. Bölgenin gelişiminin sağlıklı olması için bazı planlamalar yapacağız. Yol eksiklerini tespit ettik. Bunların çözümü için gerekenleri yapacağız. Düzenli büyümesi için altyapı ve üstyapı çalışmaları yapacağız. Bu çalışmaları hayata geçirebilmek için ortak akılla hareket etmeliyiz. Milletimizin desteğini görmek bizleri daha da mutlu ediyor” diye konuştu.

Çocuklara hediyeler verip, resim çektiren Başkan Polat, yaşlılarla da sohbet etti.