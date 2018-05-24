Polat’tan hizmet vurgusu

Birlikte el ele omuz omuza çalışacağız” dedi.

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Kırteke ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği olarak hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirten Dernek Başkanı Mustafa Kırteke, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum. Başkanımızın Yeşilyurt’a güzel hizmetleri oldu. Bu güzel hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Malatya’ya güzel hizmetler katacağına inanıyorum” ifadelerini kullandıç

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Malatya hepimizin ortak evi. Malatya’ya Sivil Toplum Kuruluşlarımız, Dernekler ve Odalarımız ile birlikte hizmet edeceğiz. Malatya’da hizmet bayrağını en yukarılara taşıma gayretinde olacağız. Birlikte el ele omuz omuza çalışacağız. Malatya’ya hizmet etmek büyük bir şereftir” diye konuştu.