Polat’tan hizmet vurgusu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Başkan Yardımcıları ve Şirket Genel Müdürleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Büyükşehir Belediyemizde ve Yeşilyurt Belediyemizde değişimler yaşandı. Malatya’mızda yeni bir süreç başladı. Yeni sürecin çok daha güzel olacağına inanıyorum. Bu süreçte Malatya’ya en güzel hizmeti yapıp hizmet çıtasını daha yukarılara taşıyacağız. Sayın Başkanımıza tekrar yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim bizleri muvaffak etsin” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt’ta Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile birlikte dört yıl hizmet ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Malatya’da yaşanan süreçte hem Büyükşehirde hem de Yeşilyurt Belediyemizde değişiklikler oldu. Bizler Malatya’ya hizmet etme heyecanı ile 7/24 çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bütün şehrimize, ilçe belediyelerimiz ile birlikte imkânlar ölçüsünde hizmet götürmeye çalışacağız. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak devraldığımız hizmet çıtasını daha yukarılara taşımak için mücadele edeceğiz. En büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Ziyaretlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum, yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.