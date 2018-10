Polat'tan işbirliği vurgusu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Baro Başkanı Enver Han ve TÜMSİAD Başkanı Murat Gümüş'ü makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde konuşan Polat işbirliği vurgusu yaptı.

Ziyaretlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Baro Başkanı Enver Han, “Her kesimle irtibat kurabilen, şehircilik anlamında güzel işler yapan bir belediye başkanımız var. Bundan sonraki belediye başkanlığı döneminde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Baro Başkanı Enver Han ile iki dönem çalıştığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “STK'lar, kamu kurumlarımız, yarı resmi kurumlarımız, sanatçılarımız, magazin - spor camiamız, kanaat önderlerimiz ve her görüşten insanımızla biz Malatya'yız. Hep birlikte Malatya'yı büyüteceğiz. Belediye Başkanı olarak bir partiden seçiliyoruz. Parti rozeti Belediye Başkanı seçilene kadar takıyoruz. Belediye Başkanı seçildikten sonra parti rozeti yerine Türk Bayrağı rozetini takıyoruz. Malatya'nın Belediye Başkanı olarak her mahallemizin, her ilçemizin aynı hizmeti alması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hacı Uğur Polat'ın Malatya'da gerçekleştirdiği çalışmalar ve mütevazı kişiliği ile herkes tarafından sevilen biri olduğunu ifade eden TÜMSİAD Başkanı Murat Gümüş de, desteklerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

TÜMSİAD ve MÜSİAD'ı bir arada görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Biz birlikte olduğumuz sürece bize hiçbir hain gücün zararı olmayacaktır. Ülkemiz darbe girişimleri, provokasyonlarla her zaman karşı karşıya kalmıştır. Darbe girişimleri ile emellerine ulaşamayan güçler şimdi de ekonomik olarak ülkemizi zor durumda bırakmanın hesaplarını yapmaktalar. Uluslararası emperyalist güçler ülkemizi ekonomik krize sürüklemek için operasyonlar yapıyorlar. Biz bu operasyonlara karşı bir olursak hiçbir kuvvetin bize zarar vermesi mümkün değil. Birlikte yürüyeceğiz dedik. Malatyamızı büyütmek, geliştirmek ve en iyi şekilde kalkındırmak için birlikte çalışacağız” diye konuştu.