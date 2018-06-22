Polat’tan itfaiye personellerine ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Daire Başkanları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi İştiraklerinden, Esenlik Ltd. Şti. Megsaş ve Kültür A.Ş ve temizlik hizmetleri ile itfaiye personellerini ziyaret etti.

Temizlik Personellerinin Malatya için çok önemli hizmet ürettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Belediyecilik bu millete hizmet etmektir. Temizlik bir şehrin en önemli görsellerindendir. Bir ilde ilk göze gelen o şehrin temizliğidir. Aslan yattığı yerden belli olur. Sizler bu şehrin aslanlarısınız. Biz Malatyalılar olarak bizlere yakışanı yapıyor, Şehri tertemiz tutuyoruz. Bu özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyor ve kutluyorum. Ben yıllarca Esenlik Genel Müdürü olarak sizlerle çalıştım. Sizlerin ne kadar çalışkan ve özverili bir şekilde çalıştığınızı biliyorum. Milletimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Peygamber efendimiz ‘Bir Kavmin Efendisi, O Kavme Hizmet Edendir’ buyurmuştur. Biz bu milletin hizmetkarıyız. Biz büyük bir aileyiz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak tek bir vücuduz, tek yüreğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise, “Belediye İştiraklerinde çalışan personelle bizleri bir araya getiren, buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.