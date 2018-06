Polat’tan Malatya’ya teşekkür

Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mayıs Perşembe günü Malatyalılar tarafından coşku ve sevinçle misafir edildiğini belirten Başkan Polat, bu coşkunun karşılıklı kurulan gönül bağından kaynaklandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenlediği mitinge yoğun bir şekilde katılan vatandaşlara yönelik bir teşekkür mesajı yayımlayan Başkan Polat, mesajında, "Birçok alanda olduğu gibi Türkiye siyasetinde de belirleyici rol oynayan Malatya’mız, 31 Mayıs Perşembe günü siyaset anlamında tarihi günlerinden birini daha yaşadı. İktidara geldiği 16 yıldan bu yana Malatyalılarla özel bir gönül bağı olan Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 18. kez Malatya’mıza misafir oldular. Malatya’ya her gelişinde coşkulu bir şekilde karşılanan Cumhurbaşkanımız, bu gelişinde de hemşerilerimiz tarafından büyük bir coşku ve neşeyle karşılandı. Halkın içerisinden gelen ve halktan birisi olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Hakk’ın ve haklının yanında, haksızın ve zalimin de karşısında dik duruşuyla ülkemizde olduğu kadar dünya genelinde de gönüllere taht kurmuştur. Malatyamıza ve ülkemize yaptığı hizmetlerle adeta ülkemize çağ atlatan Cumhurbaşkanımız, 2023 ve 2071 hedefleriyle devletimizi ve milletimizi hak ettiği yerlere kararlılıkla taşımaktadır. Bu güne kadar Türkiye ortalamasının üzerinde bir oranla Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a destek veren Malatyamız, bundan sonra da aynı desteğini artırarak devam ettirecektir. Mitingdeki coşkulu kalabalık, kadirşinas hemşerilerimin Türkiye sevdalısı, mazlumların umudu, dünya lideri Erdoğan’a verdiği desteğin çok açık bir göstergesidir. İftara yakın bir saat olmasının yanı sıra yağmurlu havaya rağmen, genciyle-yaşlısıyla, kadınıyla-erkeğiyle, çoluğuyla-çocuğuyla miting alanını doldurarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a coşkulu bir şekilde destek veren, layıkıyla ev sahipliği yapan tüm hemşerilerime en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Her zaman olduğu gibi bu defa da Malatyalılar üzerine düşeni yapmıştır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Malatya’ya hizmet etmeye, ülkemize katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.