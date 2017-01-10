Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 18:07

Polat’tan MGTC’ye ziyaret

Polat’tan MGTC’ye ziyaret

10 Ocak 2017 18:07

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü münasebetiyle Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini (MGTC) ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Polat, sahada çalışan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı. Gazetecilerin kamu görevi yaptığını ifade eden Polat, “Birçok terör grupları terör nöbeti tutuyor. Birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Her zaman ifade ediyorum ki, gazeteciler bizim tek yoldaşımız. Çalışmalarımızda her zaman birlikteyiz. Birlikteliğimiz her zaman var. Bugünler bu güzel ziyaretlerimize vesiledir. Peygamber efendimiz ‘Tebessüm sadakadır’ diyor. O yüzden bu ziyaretleri sürekli hale getirmemiz lazım ve pekiştirmemiz gerekiyor. Kemal Deniz başkanlığında oluşan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti yönetimine başarılar diliyorum” diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü yerel yöneticilerimiz genel olarak gazeteci kardeşlerimizi kutlamak adına birçok etkinlik yapıyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, cemiyetimizi ziyaret ederek, hem çalışan gazeteciler günümüzü kutladı, hem de bizimle birlikte yaptıkları etkinliklerle ile ilgili istişarede bulunduk. Kendilerine bu güzel ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
5
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç