Polat’tan MGTC’ye ziyaret

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü münasebetiyle Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini (MGTC) ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Polat, sahada çalışan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı. Gazetecilerin kamu görevi yaptığını ifade eden Polat, “Birçok terör grupları terör nöbeti tutuyor. Birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Her zaman ifade ediyorum ki, gazeteciler bizim tek yoldaşımız. Çalışmalarımızda her zaman birlikteyiz. Birlikteliğimiz her zaman var. Bugünler bu güzel ziyaretlerimize vesiledir. Peygamber efendimiz ‘Tebessüm sadakadır’ diyor. O yüzden bu ziyaretleri sürekli hale getirmemiz lazım ve pekiştirmemiz gerekiyor. Kemal Deniz başkanlığında oluşan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti yönetimine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü yerel yöneticilerimiz genel olarak gazeteci kardeşlerimizi kutlamak adına birçok etkinlik yapıyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, cemiyetimizi ziyaret ederek, hem çalışan gazeteciler günümüzü kutladı, hem de bizimle birlikte yaptıkları etkinliklerle ile ilgili istişarede bulunduk. Kendilerine bu güzel ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.