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19 Haziran 2017 13:16

Polis kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza yağdırdı

Malatya polisi, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcılarına yönelik denetimlerde, 114 sürücü ve araç sahibine toplam 40 bin 418 TL cezai işlem uyguladı.

Polis kurallara uymayan motosiklet sürücülerine ceza yağdırdı

19 Haziran 2017 13:16

Denetimlerde 42 motosiklet evrak eksikliği sebebiyle trafikten men edilerek bağlandı.


Konuyla ilgili Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların trafik güvenliğini sağlamak ve özellikle motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcıları üzerinde trafik bilinci oluşturularak trafik kazaları ve sonucundaki can kayıplarını önlemek amacıyla denetim faaliyetlerinin uygulamaya konulduğu kaydedildi.


Açıklamada, “Bu kapsamda 12-15 Haziran tarihleri arasında 11 ekip ve 20 personelle motosiklet ve motorlu bisiklet kullanıcıları üzerinde yapılan denetimlerde, 26 araca fenni muayenesi eksikliğinden, 26 araca sigorta yapmamaktan, 20 araca kask takmamaktan, 10 araca sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 14 araca abart egzoz takmaktan, 6 araca dur ikazına uymamaktan, 6 araca tehlikeli şerit değiştirmekten, 6 araca yetersiz ehliyetten, 4 araca plakasız araç kullanmaktan ve 3 araca da tescilsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi.


Açıklamada, yapılan denetimlerde toplamda 417 motosikletin kontrol edildiği belirtilerek 114 sürücü ve araç sahibine 123 adet ceza maddesi karşılığı 40 bin 418 TL cezai işlem uygulandığı bilgisi verildi.


Açıklamada, ayrıca 42 adet motosikletin evrak eksikliği sebebiyle trafikten men edilerek Yediemin Otoparkına çekildiği belirtildi.




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