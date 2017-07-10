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10 Temmuz 2017 18:17

Polis memuru kazada hayatını kaybetti

Malatya’nın Darende ilçesinde şarampole yuvarlanan araçtaki polis memuru hayatını kaybetti.

Polis memuru kazada hayatını kaybetti

10 Temmuz 2017 18:17


Kaza, Kayseri-Malatya karayolu üzerinde Darende ilçesi Yazıköy Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgile göre, Bingöl Çevik Kuvvet Müdürlüğünde görevli polis memuru Umut Manz’ın (26) kullandığı 34 S 2984 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredeki çobanların gördüğü kaza sonrası bölgeye ambulans sevk edilirken, metrelerce takla atarak hurdaya dönen otomobildeki sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Babasını uzun zaman önce kaybeden Umut Manz’ın annesi ve 3 kardeşine baktığı öğrenildi. Malatyalı olan Manz’ın yapılacak otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmesi bekleniyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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