Polis muhtarlarla huzur toplantısı yaptı

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Yeşilyurt halk merkezi salonunda, huzur toplantısı yapıldı. İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın başkanlığında yapılan toplantıya, il emniyet müdür yardımcıları, ilgili birim amirleri ve merkez mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda genel asayiş ve güvenlik konularında yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik hususlar ele alınırken, ilin daha huzurlu ve yaşanabilir bir hale gelmesinde muhtarların önemine değinildi.

Toplantı öncesi konuşan İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Muhtarlardan gelen her türlü bilgiyi değerlendirdiklerini bu sayede kentteki asayiş, trafik ve narkotik olaylarında ciddi azalmanın yaşandığını belirtti. Okullarda bu yıl farklı tedbirler alındığını da söyleyen Urhal, "Geçen sene aldığımız tedbirlerden çok farklı tedbirler aldık bu sene. Sadece özel güvenlikler dışında önemli gördüğümüz, analizini yaptığımız okullarda polis görevlendirmek suretiyle çok özel tedbirler alıyoruz. Bunun faydalarını da görüyoruz. Bunun dışında asayiş, trafik ve narkotikten karma tim oluşturdu" şeklinde konuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün nüfuslar olarak tasnif ettiği iller arasında narkotik şubeleri değerlendirdiğini dile getiren Urhal, bu değerlendirmede yüzde 100 başarı sağladıklarını ve ilk sırada yer aldıklarını vurguladı.