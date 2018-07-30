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30 Temmuz 2018 22:17

Polisi şehit eden sivil memur tutuklandı

Malatya’da polis merkezinde bir polisi bıçaklayarak şehit eden sivil memur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisi şehit eden sivil memur tutuklandı

30 Temmuz 2018 22:17


Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde görevli sivil memur Suat Y. (33), karakolda görevli polis memuru Şerif Dağ’ı boğazından bıçaklayarak şehit etmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan zanlı, sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.


Öte yandan, sabah saatlerinde polis merkezinde yaşanan olayın ayrıntıları netleşti. Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde GİH memuru olarak idari büroda sivil olarak görev yapan Suat Y. ile polis memuru H.A. arasında tartışma çıktı. Araya merkezdeki diğer polislerin girmesi ile tartışma sona erdi. Ancak 1 saat sonra Suat Y., tartıştığı polis memuru H.A. ile M.Y.’yi darp ettikten sonra bıçakla Şeref Dağ’ın boğazını kesti. Hemen ambulansla hastaneye kaldırılan Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kavga sırasında şüphelinin darp ettiği polis memurlarından H. A.’nın yüzünde şişlik, M.Y.’nin ise kafatasında kırık oluştu.


Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Suat Y.’nin 2007 yılında İstanbul’da göreve başladığı ancak psikolojik sorunları nedeniyle 2009’da aktif görevden alındığı ve silahına el konulduğu öğrenildi. Sivil memur olarak görev yapmaya başlayan Suat Y.’nin 2009 yılından itibaren ise Malatya’da görev yaptığı belirtildi.




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