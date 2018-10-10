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Polisin müdahale ettiği kavgada silahla 4 el ateş açıldı

Malatya’da polisin müdahale ettiği komşular arası kavgada, tabanca ile havaya rastgele 4 el ateş açıldı.

Malatya'da polisin müdahale ettiği komşular arası kavgada, tabanca ile havaya rastgele 4 el ateş açıldı. Mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadığı olayda polis ekipleri, silahı kullanan şahsı gözaltına aldı.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Mahallesi Nabi Sokak'ta 2 katlı müstakil bir evde ikamet eden R.A. ile aile bireyleri arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede aile içi kavgaya dönüştü. Kavgada R.A.'nın silahına davranması üzerine aile bireyleri evin balkonuna çıkarak komşulardan yardım istedi. Yardım çığlıkları üzerine kavgayı ayırmaya giden mahalle sakinleriyle de tartışan R.A., bu sefer de komşuları ile kavgaya tutuştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin kavgaya müdahale ettiği esnada R.A. biri kuru sıkı olmak üzere iki tabanca ile havaya rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda sokakta bulunan 3 katlı bir evin 2'nci katının dış duvarına 1 adet kurşun isabet etti.


Mahalle sakinlerinin büyük korku yaşadığı olayda polis ekipleri, R.A.'yı olayda kullandığı silahlarla birlikte etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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