Polisten tombala operasyonu

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Saray ve Halfettin mahallesinde bulunan iş hanlarında yasa dışı tombala oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Bahse konu iş merkezine yapılan baskında içeride yasa dışı olarak tombala oynandığı tespit edilirken, masa üzerlerinde tombala oynama amaçlı çay pulları, 1 adet televizyon, tombala makinası ve pinpon toplarına el konuldu. Tonbala oynadığı tespit edilen 112 şahsa toplamda 29 bin 8 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca Dabakhane Mahallesi ile Cezmi Kartay Caddesi’nde bulunan iş yerlerinde yasa dışı olarak kumar oynandığı tespit edilen 4 şahsa adli işlem uygulanırken 8 şahsa ise idari para cezası kesildi.