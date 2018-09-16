Pompalı tüfekle eve saldırdılar

Malatya'da bir eve pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Merkez Fatih Mahallesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit M.Tamer Akarsu Sokak'ta Ö.Ç.'ye ait müstakil bir eve dün gece saatlerinde 2 şüpheli tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Kimsenin şans eseri yaralanmadığı olayda evin duvarlarına çok sayıda saçma isabet etti. İhbar üzerine bölgede çalışma yapan polis ekipleri, kısa sürede 2 şüpheliyi olayda kullandıkları silahlarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı ikamete ikinci defa saldırı girişimi

İddiaya göre, tutuklanarak cezaevine gönderilen 2 kişinin yakınları oldukları ileri sürülen T.T., A.T. ve E.T., bugün akşam saatlerinde dün gece pompalı tüfekle saldırı düzenlenen Ö.Ç.'nin evinin bulunduğu sokağa gelerek ikamete tekrar saldırı düzenlemek istedi. Havaya pompalı tüfekle 2 el ateş açan şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.