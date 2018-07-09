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09 Temmuz 2018 01:15

Pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

Malatya’da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

09 Temmuz 2018 01:15


Olay Battalgazi İlçesine bağlı İzzetiye Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, İkbal sokak içerisinde kaldırımda yürüyen D.D.’e (28) bir otomobil içerisinde ateş açıldı.Açılan ateş sonucu D.D. yaralanırken, şüpheliler olay yerinde kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı D.D. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


D.D’.yi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden otomobil ile kaçan H.K. olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.




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