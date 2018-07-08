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08 Temmuz 2018 16:35

Prof. Dr. Kekeç’ten ilk yardım eğitimi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof .

Prof. Dr. Kekeç’ten ilk yardım eğitimi

08 Temmuz 2018 16:35

Dr. Zeynep Kekeç, memleketi Darende’nin Günpınar Mahallesinde “Temel Yaşam Desteği ve İlk Yardım” konulu eğitim verdi.


Kekeç, eğitimde boğulma, haşarat sokması, yanık, uzuv kopması bir çok konuda ve 112 acil servis gelinceye kadar yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.


Çok sayıdaki izleyicilerin karşısında görselli sunumları ile yararlı bilgiler veren Prof. Dr. Zeynep Kekeç, baba yurdunda bu denli çok yönlü sosyal tesisin hizmete açılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Günpınar Vakfı yönetimini tebrik etti. Günpınar vakfı tarafından organize edilen sunuma İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Şimşek ve çok sayıda davetli katıldı.




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