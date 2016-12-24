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24 Aralık 2016 14:24

Prof. Dr. Ramazan Özdemir lise öğrencilerine deneyimlerini anlattı

Prof. Dr. Ramazan Özdemir lise öğrencilerine deneyimlerini anlattı

24 Aralık 2016 14:24

Turgut Özal Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, özel bir okulda lise öğrencileriyle söyleşide bir araya geldi.
Özdemir, yaklaşık 1 saat süren söyleşide tecrübelerini paylaştığı öğrencilere, özellikle okul ve meslek seçimi konusunda dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.
Kendi dönemindeki eğitim sistemiyle şimdiki arasında büyük farklar bulunduğu ve imkan olarak bugünün daha iyi olduğunu söyleyen Özdemir, “Ben 1980 yılların lise mezunuyum. Bugünle tabi karşılaştırınca tabi gerçekten son derece bizden imkan olarak çok öndesiniz. Ben hatırlıyorum, bizim dönemde Malatya’da 1 tane dershane vardı. Herkes o dershaneye gitmeye çalışıyordu ama kimsenin imkanı yoktu. Şimdi gelirken onu söyledim, ne kadar bir bolluk içerisindeyiz, ne kadar şanslı bir gençliksiniz, ne kadar şanslı bir gelecek bekliyor Türkiye’yi. Siz inanarak yapacaksınız. Yani ben bu işi yapıp, inandığınız şeyin üzerine gideceksiniz. Çok çalışacaksınız. İnanarak çalışırsanız kesinlikle başaracağına inanıyorum ben. Bir konuda çok iyi olun. Her ne olursa olsun. Bir özelliğiniz olsun. Bir işi yaparken çok iyi olmanız önemli. Tabi sizin gelecekte seçeceğiniz okullar önemli. Hep hedefiniz büyük olsun” diye konuştu.



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