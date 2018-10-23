Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT'nin 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Malatya'da tören düzenlendi.

PTT şubesinde düzenlenen törende, PTT'de bir işlem yaptıran 178. müşteriye hediye verildi. Malatya PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun, burada yaptığı konuşmada, PTT'nin 178. Kuruluş yıl dönümünün kutlu olması temennisinde bulundu.

PTT'nin 23 Ekim 1840 yılından bu yana hizmet verdiğini belirten Coşkun,” PTT Anonim Şirketimiz, bugün 178 yaşında dev bir milli kuruluştur. Yaklaşık 2 asır boyunca iyi günde ve kötü günde milletimizin yanında yer almış, her şart altında ülkemize en iyi hizmeti vermeyi şiar edinmiş Posta Teşkilatımız, günümüzde de aynı inanç, şevk ve kararlılıkla çalışmaktadır. PTT'miz 178'nci yılını haklı bir gurur ve büyük bir mutlulukla kutlamaktadır. İçinde bulunduğumuz dönemde PTT Anonim Şirketimiz hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Hep birlikte tarihi günler yaşıyoruz. Kırk bin kişilik büyük PTT ailesi olarak şirketimizi bir dünya markası yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu hedefimiz çerçevesinde vizyon ve stratejilerimizi çağın gerekleri doğrultusunda güncelliyor, ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendiriyor, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmayı ön planda tutarak yaptığımız atılımlar sayesinde şirketimiz büyüyor ve yenileniyor. Başmüdürlüğümüze bağlı 10 merkez, 30 şube ve 19 acente olmak üzere toplamda 59 iş yeri ile 26 ATM cihazı ve 337 personelle Malatya halkına hizmet sunmanın gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Malatya PTT Başmüdür Mustafa Coşkun konuşmasının ardından PTT'nin 177. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle 178. müşteriye çeşitli hediyeler verildi.