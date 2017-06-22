PÜRDEF’ten iftar yemeği

Kısa bir zaman önce Cihan Akköse Başkanlığında, İstanbul Merkezli kurulan PÜRDEF kurulduğu ilk günden itibaren özellikle İstanbul’da yaşayan Pütürgelileri ve Pütürge Derneklerini kısa bir zaman içerisinde birleştirmeyi başarırken sosyal ve kültürel anlamda aktif çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğinde konuşan PÜRDEF Başkanı Cihan Akköse, iftar sofralarının birlik ve beraberliğe katkı sağladığını kaydederek, “Bugün, ben ve yönetimdeki arkadaşlarım ilk olarak Pütürgemize, doğduğumuz topraklarımıza gelerek burada hemşehrilerimizin arasında olmak istedik. Bizler hiçbir zaman ata yurdumuzdan ayrı kalmadık. Bizim bir ayağımız her zaman hep burada oldu. İnşallah PÜRDEF Pütürge’nin birliği beraberliği için elinden geleni yapacaktır” şeklinde konuştu.

İftar programına Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, PÜRDEF Başkanı Cihan Akköse ve PÜRDEF Yönetim Kurulu Üyeleri Pütürgeli Mahalle Muhtarları, köy koruyucuları, Pütürge’de görev yapan askerler ve vatandaşlar katıldı.