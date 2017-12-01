Pütürge Belediye Başkanı Polat’tan açıklama

Başkan Polat, fuara katılmamalarının sebebinin dernek yönetiminin bazı söylemlerinden kaynaklandığını ifade etti.

Kasım ayının başlarında İstanbul’da gerçekleştirilen Malatya tanıtım günlerinde Pütürge’nin yer almaması konusunda açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Polat, “Bu fuarda olmamamızın yegane sebeplerinden bir tanesi tabii ki ilçemiz Pütürge ve Doğanyol’u komşu ilçeleri ilgilendiren bir konudur” dedi. Sivil toplum kuruluşlarının amacının Malatya ve ilçelerine fayda sağlamak olduğunu dile getiren Polat, “Bunların amaçları yapılan yatırımları ve bu yatırımları yapan insanların çalışmalarını, moral motivasyonunu bozmak başarısız kılmak gereksiz ve haksız yere eleştirmek değildir. Yapılmak istenilenlere, projelere engel olmak değildir. Eleştiri elbette olacaktır. Ancak bu eleştiri yıkıcı değil yapıcı olmalıdır. Fakat amaçları olumsuz yıkıcı olduğu için tepki gösterilmesi gerekiyordu. Bizde artık yeter dedik ve katılmama kararı aldık” ifadelerine yer verdi. Pütürge aleyhinde çalışan bir sivil toplum kuruluşunun etkinliğine katılmadıklarını belirten Polat, “Fuar ve MADEF yönetiminin emeğine olan saygımızdan dolayı fuar öncesi durumu açıklamadık. Çünkü her Pütürgeli, Doğanyollu kardeşimiz durumu bilmesi halinde daha şiddetli tepki gösterecekti” dedi. İlçedeki yatırımlara bahse konu dernek başkanının karşı çıktığını iddia eden Başkan Polat, “Bizler görevi devraldığımızdan bu yana hayati projeleri vazife bildiğimiz Mir Yaylası Barajı, Kubbe Dağı Barajı yapılmasın dediler. Herkes tabi bir gerekçe sunuyor. Burada da bu toplulukların aldıkları kararlar, bize göre halkın yararına, geleceğine dair asla değildir. Bunlar hizmeti engelleyici adımlardır. Diğer taraftan biz çöp aktarma istasyonu yapmak istiyoruz. Bütün ilçeyi tertemiz yapacağız. Çevreyi korumayla ilgili geliştirilen son teknolojileri kullanacağız. Bunun için yine aynı şekilde toplanıp dava açıyorlar. Yol açacağız aynı, kültür merkezi yapacağız aynı, sanayi yapacağız aynı, terminal yapacağız aynı tepkiler. Bu davalar 3 yıl sürdüğü için yapmak istediklerimizi yapamıyoruz. Bunlar ve benzeri projelerimiz yine aynı şekilde bir araya gelinerek engelleniyor. Kubbe Dağı Tüneli ki sadece diğer saydıklarım yerel hizmet verecek noktalar ama bu bütün ilçelere yani Pütürge, Doğanyol, Çermik, Gerger ve Kahta Çayı’nın sol tarafını tamamen ilgilendiren, hatta Sincik’i ilgilendiren devasa bir yatırımdır. Bu tünel, halkımızın umudu, hayali ve beklentisi oldu. Bu durum İstanbul Sultangazi İlçesinde bulunan Tekederesi Derneğimizin kahvaltısı sırasında bir İlçe belediye başkanımızın da olduğu bir toplantıda gündeme geldi. Ancak bahse konu derneği başkanı bizi ve Malatya’mızın idarecilerini beceriksiz, hayalcilik yapmakla vatandaşı kandırmakla itham etmiş. Sadece beni de değil bu işle ilgilenen siyasetçi olan vekillerimizi, genel başkan yardımcımızı, bakanımızı, kısaca ilgilenen herkesi ima etmiş, eleştirmiş ve konuyu Kubbe Dağı tüneline getirmiş. Böyle bir şeyin imkansız olduğunu, söylemiş. Kısaca defalarca ilçemizin kaderiyle oynamak istiyor algısı oluştu ben de. Biz de kendi grubumuzu topladık. İlçemizin parti grubuyla toplandık ve ben durumu arz ettim. Arkadaşlarımızla katılmayacağımıza karar verdik. Tabi kendi meclisimizle de bunu paylaştık ve aynı kararı aldık. Buraya katılmayacağımıza sonuçta bu organizasyon, Malatya’nın bütün STK’larının ve valiliğin, Kaymakamlıkların, Belediyelerin tertibi değildi. Yani Ankara günleri gibi bir yapı da değildi. Bir STK’mız bu rolü almış diğerlerini de katmayarak bu organizasyon da bulunmuş. Tabi biz herkesin emeğine saygı duyuyoruz, Malatya’ya Malatyalıya emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Malatya için ne yapılırsa yapılsın saygı duyarız. Yani bu da işin ayrı bir boyutu" diye konuştu.