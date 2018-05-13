Pütürge Belediyespor Evkur Yeni Malatyaspor’a pilot takım olacak

Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde sergilediği başarılı performansla adını Bölgesel Amatör Lig’e yazdıran Pütürge Belediyespor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde teknik adamlık için Nihat Bayındır ile anlaşan Malatya ekibi, Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’a pilot takım olmak için sarı-kırmızılı kulübün kapısını çaldı. Bu doğrultuda İstanbul’da Adil Gevrek ile bir görüşme yapan Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat’ın bu yönde sunduğu teklife olumlu yanıt aldığı bildirildi. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek ile gelecek sezonla ilgili kapsamlı bir görüşme yaptığı belirtilen Belediye Başkanı Mehmet Polat’ın yeşil-beyazlı takımın, Süper Lig ekibine pilot takım olma konusunda teklif ilettiği ifade edildi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede tarafların anlaşarak ayrıldığı belirtilirken, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek’in özellikle alt yapıdaki oyuncuların deneyim kazanmaları açısında Pütürge Belediyespor ile iş birliğine hazır olduklarını ilettiği öğrenildi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni sezon için özellikle yaşı ilerlemiş başta Burak Kavlak ve Furkan Pekşen gibi futbolcular olmak üzere birkaç ismi daha BAL takımına bedelsiz verebileceği ifade ediliyor.