Pütürge Belediyespor transfere başladı

Takımın teknik sorumlusu Nihat Bayındır yaptığı açıklamada, yeni sezonda güçlü bir Pütürge Belediyespor oluşturmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Bu sezon ilk kez mücadele edecekleri BAL’da Malatya’yı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirten Bayındır, “Pütürge Belediyespor’un eski bir futbolcusu olarak şuan teknik sorumluluğunu yapmak benim için büyük bir gurur gerçekten. Her şeyden öte bu kulüple manevi bağım çok kuvvetli. Yönetimimiz de sağ olsun bu göreve bizi layık gördüler. Tabi bu efsane kulübümüzü layık olduğu yere getirmek zorlu ve meşakkatli bir süreci de beraberinde getirecektir. Bu anlamda işimiz zor. İl olarak transferde çalışmalara yoğunlaştık. Yönetimimizle yaptığımız kapsamlı toplantıda transfer yapılması gereken mevkiler ve alınacak birkaç isim belirlendi. Transferde dengeli bir politika izlemek en temel gayemiz. Tabi Malatyalı gençlerimizin burada futbol oynamaları ve başarılı olmaları gibi de bir misyonumuz söz konusu. Pütürge Kulübü Malatyalı antrenörlere güvenerek bu misyonun önemli bir parçasını yerine getirdi. Bundan sonraki süreçte de bu şehrin futboluna katkı sunmak için çalışacağından kimsenin şüphesi olmasın. Şuanda belirlediğimiz bazı futbolcularla görüşme aşamasındayız. İnşallah yeni sezonda Malatyalıların gurur duyacağı bir takım oluşturacağız” diye konuştu.