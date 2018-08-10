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10 Ağustos 2018 17:48

Pütürge Belediyespor’da 2. etap kamp

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) ekibi Pütürge Belediyespor, ikinci etap kamp çalışmaları için Nevşehir’de toplanacak.

Pütürge Belediyespor’da 2. etap kamp

10 Ağustos 2018 17:48

Malatya temsilcisinin Cumartesi günü başlayacağı çalışmalar 10 gün sürecek.


BAL Ligi’nde ilk kez mücadele edecek olan Pütürge Belediyespor, birinci etap kamp çalışmalarını Malatya’da tamamladı. Pütürge ekibi, ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında yarın Nevşehir’de toplanacak. Pütürge Belediyespor, 10 gün sürecek olan ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında 2 ya da 3 hazırlık karşılaşması oynamayı planlıyor.


Pütürge Belediyespor’un teknik sorumlusu Nihat Bayındır, birinci etap kamp çalışmalarını Malatya’da gerçekleştirdiklerini belirtti.


İlk etap kamp çalışmalarının verimli geçtiğini ifade eden Bayındır, “İkinci etap kamp çalışmalarımızı Nevşehir’de yapacağız. İkinci etap kamp çalışmalarımız 10 gün sürecek. Buradaki hazırlıklarımız kapsamında duruma göre 2 ya da 3hazırlık karşılaşması oynamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.


Bayındır, transfer çalışmalarının ise devam ettiğini belirterek, şuanda görüştükleri birkaç oyuncu olduğunu ve bu oyuncuları kadrolarına katmak istediklerini söyledi.




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