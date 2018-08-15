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15 Ağustos 2018 14:28

Pütürge Belediyespor’da Avanos kampı sürüyor

Bölgesel Amatör Lig ekibi Pütürge Belediyespor Avanos kampını sürdürüyor.

Pütürge Belediyespor’da Avanos kampı sürüyor

15 Ağustos 2018 14:28

Siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3 hazırlık müsabakası oynamayı planlıyor.


Malatya’nın BAL’daki temsilcisi Pütürge Belediyespor, yeni sezon kamp çalışmalarına devam ediyor. 23 kişilik kadrosuyla hazırlıklarını sürdüren Malatya ekibi, burada 3 hazırlık maçı oynayacak.


Lukas ve Eldiar isimli iki yabancı oyuncunun da denemeye alındığı Pütürge Belediyespor’da kamptaki son durumla ilgili bilgi veren takımın teknik sorumlusu Nihat Bayındır, verimli bir kamp geçirdiklerini paylaştı.


Kamp süresince 2 yabancı oyuncuyu denemeye alacaklarını kaydeden Bayındır, “10 Ağustos’ta başladığımız Avanos kampımız sürdürüyor. Burada yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3 hazırlık müsabakası oynamayı planlıyoruz. 23 kişilik kadromuzla yeni sezona hazırlanıyoruz ve burada Lucas ve Eldiar isimli iki yabancı oyuncuyu denemeye aldık. Durumlarına bakıp transfere ona göre karar vereceğiz. Amacımız yeni sezona kadar tam hazır hale gelebilmek. Kampımızı 19 Ağustos’ta noktalayıp Malatya’ya geçeceğiz” diye konuştu.




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