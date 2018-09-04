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04 Eylül 2018 15:17

Pütürge Belediyespor’da ekonomik sıkıntı

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Pütürge Belediyespor’da yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle bazı futbolcuların takımla yollarını ayırdığı ifade ediliyor.

Pütürge Belediyespor’da ekonomik sıkıntı

04 Eylül 2018 15:17


Geçen sezon 1.amatörde şampiyon olarak adını BAL’a yazdıran siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi ekonomik anlamda sıkıntıların baş gösterdiği belirtiliyor.


Yeni sezon öncesi antrenörlüğe Nihat Bayındır’ın geldiği Pütürge Belediyespor’da transferde mütevazı bir yol izlenmişti.


Kurulan kadroda yer alan isimlerin alacakları ödenmediği için birer ikişer takımdan ayrıldığı ve takımın yeni sezon öncesi maçlara çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu ifade ediliyor.


Konuyla ilgili kulüpten herhangi bir açıklama yapılmazken, yaşanan sıkıntılardan dolayı antrenör Nihat Bayındır ve ekibinin de takımdan ayrılmayı düşündüğü ileri sürülüyor.


Pütürge Belediyespor, geçen sezon İnönü Üniversitesi’ni yenerek yıllar sonra özlemini duyduğu Bölgesel Amatör Lig’e yükselmişti.




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