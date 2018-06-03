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03 Haziran 2018 16:10

Pütürge Belediyespor’da Fildişili ve Ganalı oyuncu transferi

Bölgesel Amatör Lig’de Malatya’yı temsil edecek Pütürge Belediyespor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Pütürge Belediyespor’da Fildişili ve Ganalı oyuncu transferi

03 Haziran 2018 16:10

3. Lig hedefiyle çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar Kıbrıs Ligi’nden Fildişili Forvet Israel Desıre Tety’i ve Ganalı golcü oyuncu Charles Teiko Folley’i transfer etti.


Pütürge Belediyespor’da yeni sezon transferlerini açıklamaya başladı. Siyah-beyazlılar kulübün sosyal medya hesabından 2 yabancı oyuncuyla anlaşıldığını duyurdu.


3. Lig hedefiyle çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar Kıbrıs Ligi’nde yer alan Yeni Boğaziçi DSK takımından Fildişili Forvet Oyuncusu Israel Desıre Tety’i ve Mısır ligi takımlarından Aswan Kulübü forması giyen Ganalı Forvet Oyuncusu Charles Teıko Folley’i renklerine bağladığını duyurdu. Teknik sorumlu Nihat Bayındır yaptığı açıklamada, yeni sezonda güçlü bir takım oluşturmak için ellerinden geleni yapacaklarını, bu doğrultuda ilk transferlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.


Siyahi oyuncunun önümüzdeki günlerde Malatya’ya gelerek siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalayacağı belirtildi.




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