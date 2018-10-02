Pütürge Belediyespor'da Nihat Bayındır ile yollar ayrıldı

Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Pütürge Belediyespor'da ligin ilk 2 haftasında alınan yenilgiler sonrası teknik sorumlu Nihat Bayındır ile yollar ayrılırken, takımın başına sportif direktör İsmail Karaman'ın getirildiği açıklandı.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta yer alan ve ilk iki haftada galibiyet ile tanışamayan Pütürge Belediyesporda alınan kötü sonuçların faturası antrenör Nihat Bayındır'a kesildi.

Pütürge Belediyespor 2018 - 2019 futbol sezonuna evinde oynadığı Yeşilyurt Belediyespor maçıyla başlamıştı. Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor'a 1 - 0 kaybeden Pütürge, ligin ikinci haftasında ise deplasmanda Antep temsilcisi Ankas İstiklal Spor'a yine 1 - 0 yenilerek ikinci yenilgisini almıştı.

Pütürge Belediyespor'da yönetim kurulunun aldığı kararla Nihat Bayındır'ın takımdan ayrılmasının ardından sportif direktör İsmail Karaman'ın takımın başına getirildiği bildirildi.