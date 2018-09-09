Pütürge Belediyespor’da parasal sorun çözüldü

Ödemelerde yaşanan ve Bedrettin Bulguru ile Savaş Günay’ın takımdan ayrılmalarına neden olan parasal sorunun Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat’ın devre girmesiyle çözüldüğü bildirildi.

Polat’ın ödemeler için futbolculara tarih verdiği belirtildi.

Yıllar sonra Bölgesel Amatör Lig heyecanının yaşanacağı Pütürge Belediyespor’da lig hazırlıkları sürüyor.

Malatya ekibi sezonun ilk maçında karşılaşacağı Malatya’nın bir diğer temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor maçının hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

Sezon başında iki yabancı oyuncu transfer eden Pütürge, geçen sezon ki kadrosunu da büyük oranda koruyup Malatya’dan takviye yapmıştı.