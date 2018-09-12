Pütürge Belediyespor'da Yeşilyurt Belediyespor maçı hazırlıkları sürüyor

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek Pütürge Belediyespor'da takımın antrenörü Nihat Bayındır yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ekonomik sorunlar verilen sözlerle çözüldü. Zor bir fikstür çektik, ancak fikstür bizim olduğu kadar rakiplerimiz için de zor” dedi.

23 Eylül'de başlayacak Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Pütürge Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

Hazırlıklarına Pütürge'de devam eden yeşil beyazlılar sezonun ilk maçı olan Yeşilyurt maçında galibiyet hedefleniyor.

“Başkanımız sağ olsun takımın kafasını rahatlattı”

Pütürge Belediyespor teknik sorumlusu Nihat Bayındır, takımıyla ilgili son durumu değerlendirdi. Bayındır, “İstediğimiz kadroyu oluşturduk diyebilirim. Grupta zaten şampiyonluk hesabı yapan takımların bütçesi de aldığı oyuncular da belli. Biz daha mütevazi bir kadro kurduk. Ödemelerden dolayı yaşanan bazı sıkıntılar vardı. Oyuncularımızla Pütürge Belediye başkanımız bir toplantı yaptı ve söz verdi. Başkanımız sağ olsun takımın kafasını rahatlattı. Şimdi sadece saha içine odaklandık. Toplama bir takım kurduk, ister istemez uyum süreci uzuyor. Zor bir fikstür çektik. Üst üste 2 şampiyonluk adayı ile oynayacağız. Tabi bunu avantaja çevirmek istiyoruz. Yeşilyurt'un yaptığı yatırım ortada. Biz de fena bir takım olmadık. İyi başlangıç yapıp, mütevazi kadromuzla bu sezon can yakacak bir takım olmayı hedefliyoruz. Bir kimliğimiz olacak. İyi mücadele eden, direnen ve savunan. Maçlarımızı Pütürge'de oynamak için tesisimizi elden geçiriyoruz. İlk maç Yeşiltepe'de olacak. Şu an eksiklerimizi gidermeye yoğunlaştık” diye konuştu.