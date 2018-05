Pütürge Belediyespor’un yeni hocası Nihat Bayındır oldu

Aynı zamanda TÜFAD Malatya Şube Başkanlığı görevini de yürüten Nihat Bayındır, anlaşmayı doğrulayarak, her iki taraf içinde hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bu sezonki başarılı performansıyla BAL’a yükselen Malatya temsilcisinde bir süredir devam eden teknik adam arayışları son buldu. Yeşil-beyazlılar geçen sezon 1. Amatör Küme Büyükler Ligi takımlarından Hekimhan Girmana Belediyespor ‘u çalıştıran Nihan Bayındır ile her konuda anlaşamaya vardı.

“Malatya’ya bir 3.lig takımı kazandırma adına elimizden geleni yapacağız”

Pütürge Belediyespor ile her konuda anlaştıklarını ve yeni sezon planlamasına başladıklarını belirten Nihat Bayındır, “Pütürge Belediyespor takımında profesyonel ligde mücadele ettiği dönemde oldukça güzel günlerim olmuştu. Şimdi yeniden Malatya’yı önemli bir arenada temsil edecekler. Tabi böyle bir teklifi alınca oldukça mutlu oldum. Başkanımızla her konuda anlaşmaya vardığımızı söyleyebilirim. Yeni sezon içinde kolları sıvadık. İnşallah Malatya’ya bir 3.lig takımı kazandırma adına elimizden geleni yapacağız. Bu anlamda Malatyalılardan da destek bekliyoruz. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı olur inşallah” diye konuştu.