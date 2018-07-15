Pütürge’de 10.6 milyon değerindeki altyapıyı tamamladı

6 milyon değerindeki altyapıyı tamamladı.

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat’ı ziyaret ederek, ilçede gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

MASKİ Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarına teşekkür ederek, sözlerine başlayan Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, “MASKİ’nin çalışmaları bizim belediye ayağımızın üçte birini oluşturmaktadır. İlçemizde de ciddi sıkıntılarımız vardı ama elhamdülillah, büyükşehir olunmasıyla birlikte bölgemizde çok önemli çalışmalar yapıldı. İlçe merkezinin alt yapısı tamamen yapıldı ve sahada da çok ciddi çalışmalar oldu. Sondajlar açıldı ve içmeyusu olmayan mezralara içmesuyu sağlandı. MASKİ’nin buradaki ekibi de aktif olarak çalışıyor. Onlara da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya’nın 11 ilçesini ziyaret ederek altyapıya dair her şeyi konuşup istişare ettiklerini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu ise, “Pütürge yaklaşık 15 bin nüfusu, 68 mahallesi, Şiro Çayı’nın vadisini saymazsak, bizim için hizmet götürmede coğrafyası, topografyasıyla çok zorlu bir ilçemiz. Genelde dik ve eğimli yerleşkelerden oluşuyor. Buna rağmen şuana kadar MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yaklaşık 4 yılda 125 bin metre uzunluğunda, 10 milyon 600 bin TL değerinde yatırımımız oldu. Geçen yıl Doğanyol ve Pütürge ilçe merkezlerimizin şebeke çalışmalarını bitirdik. Bu anlamda yaklaşık 49 bin metre uzunluğunda, 6 milyon 300 bin TL değerinde içmesuyu ve kanalizasyon hattını Pütürge merkezimize kazandırmış olduk. Burada Pütürge’nin zor coğrafyasından kaynaklı iki tane ekibimiz var. Bu ekiplerimiz Tepehan bölgesi ve merkezdeki mahalleler başta olmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Pütürge ile ilgili projelerimiz var. Bunları inşallah bütçe, zaman analizine göre hayata geçireceğiz. Hamdolsun Pütürge’mizde de büyük yerleşkelerde ciddi sorunlarımız yok. Kırsaldaki talepleri de projelerimiz, programlarımız, zaman ve maliyet çerçevesinde yerine getirmeye çalışacağız” diye konuştu.