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15 Eylül 2017 16:27

Pütürge’de yol genişliği 5 katına çıkıyor

Malatya genelinde yeni yol açma, genişletme, asfaltlama ve düzenleme çalışmalarına devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Pütürge ilçesinde 12 kilometrelik grup yolunda yol genişletme ve altyapı çalışmaları yapıyor.

Pütürge’de yol genişliği 5 katına çıkıyor

15 Eylül 2017 16:27


Tepehan bölgesinde Yeşildere, Taştepe, Korucak, Ulutaş ve Düdan mahallelerinin ulaşımını sağlayan 12 kilometrelik grup yolu Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlanıyor. Grup yolunun yapımına 2 yıl önce başlayan Büyükşehir Belediyesi, yolun şuana kadar 10 kilometrelik bölümünü genişletti.


3 metreden 15 metre genişliğine çıkarılan grup yolunda güzergâh değişiklikleri de yapıldı. 2 kilometrelik bölümde ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Zor bir coğrafi yapıya sahip Pütürge’de çalışmaları kısım kısım yapan Büyükşehir Belediyesi genişlettiği bölümlerde asfalt çalışmalarını da tamamladı. Pütürge’de yol genişletme ve yeni yol açma çalışmalarını sadece yaz aylarında yapabilen Büyükşehir Belediyesi 12 kilometrelik grup yolunu bu yıl içerisinde tamamlayarak hizmete sunmayı hedefliyor.


15 metre genişliğine çıkarılan yol Tepehan bölgesinde 14 mahallenin ulaşımını da kolaylaştıracak. Nemrut Dağı Milli Parkı yoluna da bağlanan yol bölgede ulaşım noktasında alternatif yollardan biri olacak.




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