Pütürgeli çocuklar gönüllerince eğlendiler

Pütürge Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında, YİBO İmam Hatip Ortaokulunda okuyan öğrenciler, Malatya merkezde çeşitli etkinliklere katıldılar.

Projesi kapsamında geziye katılan öğrenciler, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat tarafından ilçeden uğurlandı. Gezi çerçevesinde Malatya Park AVM, sinema ve restorana gidecek öğrenciler, kendilerine bu imkanı tanıyan Başkan Polat'a teşekkür ettiler.

Başkan Mehmet Polat, bu tür gezilerin ilerleyen dönemlerde devam edeceği belirterek “Önümüz kış olduğu için etkinliklerimize devam edemeyebiliriz. Ancak yaza doğru Güneydoğu bölgemizde çok güzel yerlerimiz var. Nemrut Dağı, Hasankeyf, Harput gibi yerlere, batıda ise Çanakkale, Kapadokya, İstanbul gibi yerlere çeşitli geziler düzenleyeceğiz. Bu etkinlikleri öğrencilerimizin ufku açılsın diye düzenliyoruz. Çocuklarımız yeni yerler görsünler. Çünkü en büyük sermayemiz çocuklarımızdır” şeklinde konuştu.

Öğretmenlerin de kendisi için çok değerli olduğunu dile getiren Polat, “Eğitim için elimizden ne geliyorsa yapıyorum. Kırsal bir alanda olmamız nedeniyle eğitimde çeşitli sorunlar var. Ancak bunları da en aza indirmek için çalışmalarımız devam ediyor. İlimizi bütün sıkıntılardan kurtaracağız. Halkımız bize güvensin.” ifadelerini kullandı.