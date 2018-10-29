Pütürgeliler unutulmaz bir gün yaşadı

Pütürge Belediyesinin Malatya Valiliği koordinasyonu ile Kalkınma Bakanlığının Türkiye genelinde yürüttüğü ve finanse ettiği Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamındaki sosyal projelerinden biri olan proje kapsamında ilçe merkezinden Malatya merkeze gezi programı düzenlendi. Pütürge Harikalar Diyarı adlı proje hakkında bilgi veren Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, “İlçemiz geniş bir alana sahip. Her alanda yaptığımız gibi büyük projelerimizi yürütürken ilçemizdeki çocuklarımızı da unutmadık. Bu proje ile ilçemizde çocukların zaman geçirecekleri güzel bir kapalı oyun alanı sağlayıp çocuklar eğlenirken, anne ve babalarında dinleneceği bir ortamı ilçemize kazandırmış olduk. Pütürge harikalar diyarı projesi kapsamında ilçemizde bulunan çocuklara yönelik aileleriyle birlikte bir gezi organizasyonu düzenledik. Çocuklar otobüslerle Malatya merkeze götürüldü. Burada Malatya Park AVM'de eğlenip, yemek yiyen çocuklar daha sonra da sinema izledi. Amacımız onlara keyifli bir gün yaşatmaktı. Onlar mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan keyiflerince eğlenen çocuklar güzel bir günün tadını çıkardı. Akıllarında kalabilecek güzel bir anı oluşturan çocuklar bu etkinlikten oldukça memnun olduklarını belirterek, Pütürge Belediyesine teşekkür etti.