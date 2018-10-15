Radyoculardan telif tepkisi

Malatya'da radyocular adına bir açıklama yapan Mehmet Zafer, sanatçıların haklarını korudukları iddiası ile kurulan kuruluşların sanatçılara yarardan çok zarar verdiğini ileri sürdü.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetinde bir basın toplantısı düzenleyen Radyocu Mehmet Zafer, sanatçıların haklarını korudukları iddiasıyla kurulan kuruluşların sanatçıları mağdur etmekten başka hiçbir icraat yapmadığını dile getirerek tepki gösterdi.

Yıllardır var olan bu kuruluşların yasa ile kurulmasına rağmen eser sahibinin emeğini vermediğini iddia eden Zafer, “Biz sanatçının ve eser sahibinin haklarını korumaktan yanayız, telifi ödeyelim ancak hak sahibine ödeyelim. Sanatçıların haklarını koruduklarını iddia eden bu yapılanmaların sanatçılara ödeme konusunda çok komik rakamlar ödediklerini maalesef biliyoruz. Ben de hem sanatçıyım hem de eser sahibiyim. Bu mağdurlardan biriyim. Hak sahibi olan sanatçı radyolara ve televizyonlara eserlerinin yayınlanması için hiçbir telif ücreti talep etmeksizin yayınlanmasına izin verdiklerine dair imza veriyorlar, bu yapılanmalar telifi bize ödeyeceksiniz diyorlar. Kültür Bakanlığının bu düğümü çözmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ve benzeri yapılanmaların sanatçıdan albüm çıkardığı zaman eser işletme belgesi adı altında hak ettikleri ücreti aldıklarını da kaydeden Zafer, “Yapımcılar sanatçının albümünü çıkarırken sanatçıdan ücretini alıyor. Telif hakkı yasa ile de sabit olduğu üzere sanatçının ve eser sahibinin hakkıdır. Sanatçıların mağdur olmamaları için, hak ettikleri ücreti almaları için telifin tamamının sanatçıya ödenmesi gerekiyor. Biz yayın kuruluşları sanatçıların eserlerini yayınlarken ücret almıyoruz, dinleyiciden ücret almıyoruz, bu hizmeti tamamen ücretsiz yerine getiriyoruz. Bizim kazanç alanımız reklamlardır. Reklam gelirimizi de RTÜK'le paylaşıyoruz, devletimize karşı bütün sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Yasanın gayet net olduğunu ifade eden Zafer, “Eserlerin ve eseri icra edenin tanımını yaptığımız için MESAM ve benzeri meslekler birliği bize ücret ödemeleri gerekirken nahak yere bizden ücret talep etmektedirler. Sanatçıyla yapılan anlaşmalarında her türlü tanıtım firmaya aittir diye bir madde imzalamalarına rağmen yükümlülüklerine yerine getirmeyip haksız kazanç elde ediyorlar. Kültür Bakanlığı gerekli yasal düzenlemeyi yapıp radyo ve televizyonların mağduriyetini ortadan kaldırmalıdır” diye konuştu.

Cemiyet Başkanı Fatih Avcı ise, Radyoların da tıpkı gazete ve televizyonlar gibi basının özgür sesi olduğunu ifade ederek, "Bizlerde hem yerel medyamızın hem de Türkiye'deki meslektaşlarımızın işlerini iyi şartlarda yapmalarını her zaman arzuluyoruz. Bu konuda ne gerekiyorsa radyocularımıza her türlü desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.